Marcel van Hattem é eleito senador pelo Rio Grande do Sul

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo) foi eleito
neste domingo (4) para representar o Rio Grande do Sul no Senado pelos próximos oito anos
. Com 97,4% das urnas apuradas
, o candidato somava 3.365.714 votos, o equivalente a 30,05% dos votos válidos, resultado que garantiu uma das duas cadeiras gaúchas em disputa. Sanderson (PL) ficou com a outra vaga,
com 3.369.609 votos (30,09%).
A vitória leva Van Hattem ao Senado
depois de dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados e consolida uma trajetória política que também inclui passagens pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A partir de fevereiro de 2027, ele ocupará uma das três cadeiras do Estado na Casa, ao lado de Hamilton Mourão (Republicanos) e Sanderson.
Van Hattem chegou ao dia da eleição demonstrando confiança no resultado. Ainda pela manhã, na saída de um café no comitê do então candidato ao governo Luciano Zucco (PL) - que venceu a disputa ao Piratini já no primeiro turno -, afirmou ao Jornal do Comércio estar "muito otimista" e esperançoso com a possibilidade de vitória.
Horas depois, o candidato votou no Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre, acompanhado do candidato a deputado federal Felipe Camozzato (Novo), da mãe e de um dos irmãos. Após permanecer cerca de 30 minutos na fila, disse que aguardaria o resultado com tranquilidade.
Ao longo da campanha, Van Hattem colocou a atuação do Senado diante do Supremo Tribunal Federal (STF) entre os principais pontos de sua candidatura. No dia da eleição, voltou a afirmar que considera a Casa decisiva para as mudanças que defende em Brasília.
"Estou trabalhando muito fortemente, desde o primeiro dia de campanha, para a gente ter realmente uma mudança no Brasil que seja de longo prazo. E, para isso, o Senado da República é fundamental", declarou.
O parlamentar também defendeu durante a campanha a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF que, na avaliação dele, tenham cometido crimes de responsabilidade. Entre as pautas relacionadas diretamente ao Rio Grande do Sul, apontou a dívida do Estado com a União como uma das prioridades do futuro mandato.
Na reta final, Van Hattem também atribuiu o desempenho eleitoral à atuação conjunta com os candidatos da chapa. "A nossa união fez a força", afirmou. Segundo ele, a candidatura majoritária foi a que "mais uniu os quatro integrantes", em referência a ele, Sanderson (PL), Zucco e Silvana Covatti (PP).