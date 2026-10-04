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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 19:35

Nova parcial indica segundo turno entre Flávio e Lula na disputa pela Presidência

Candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração parcial com 49,58% dos votos válidos

Candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração parcial com 49,58% dos votos válidos

MAURO PIMENTEL/Divulgação/JC
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Com 64,81% das seções eleitorais apuradas (323.539 de um total de 499.248 seções) até as 19h08min, os dados parciais indicam a consolidação de um segundo turno na eleição presidencial.   
O candidato Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração parcial com 49,58% dos votos válidos, somando 37.566.895 votos. Na segunda colocação aparece o candidato Lula (PT), com 42,25% dos votos válidos, registrando 32.007.853 votos.
Como nenhum dos postulantes atingiu a maioria absoluta dos votos válidos nesta etapa da contagem, o cenário apurado aponta para a definição do pleito em segundo turno.   

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