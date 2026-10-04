Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:47

Nova parcial mostra Zucco com 62% e Juliana Brizzola com 27%

Luciano Zucco, do PL, pretende acelerar as obras de mitigação

Luciano Zucco, do PL, pretende acelerar as obras de mitigação

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
Em nova parcial divulgada às 17h40min, Zucco (PL) segue na liderança da disputa com 62,03%, equivalente a 207.816 votos. Das 27.547 seções eleitorais no Estado, 1.516 foram totalizadas até o momento.
Juliana Brizola (PDT) aparece em segundo lugar, com 27,52% (92.205 votos). Gabriel Souza (MDB) tem 9,06% (30.335 votos), enquanto Marcelo Maranata (PSDB) soma 1,25% (4.175 votos).
Na sequência, aparecem Priscila Voigt (UP), com 0,06% (211 votos), Rejane de Oliveira (PSTU), com 0,05% (155 votos), e Cesar Pontes (PCO), com 0,03% (103 votos).
Acompanhe os resultados em tempo real pelo Minuto a Minuto do JC.

Notícias relacionadas