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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 15:35

PF ainda analisa possível interferência externa nas eleições, diz ministro

Wellington Lima e Silva disse que possibilidade só será descartada após análise técnica

Wellington Lima e Silva disse que possibilidade só será descartada após análise técnica

Fernando Frazão/Agência Brasil
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Agências
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, disse que uma possível interferência externa nas eleições deste ano só poderá ser descartada após análise técnica da Polícia Federal.
A declaração ocorreu após o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Nunes Marques, afirmar que não há, até o momento, indícios de interferência estrangeira no processo eleitoral.

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