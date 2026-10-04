Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 15:30

Eleições 2026 registram 43 ocorrências no RS até as 15h deste domingo

Maior parte das ocorrências é de propaganda eleitoral irregular, com 25 casos

Maior parte das ocorrências é de propaganda eleitoral irregular, com 25 casos

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) registrou 43 ocorrências relacionadas às Eleições 2026 entre a manhã de sábado (3) e as 15h deste domingo (4) em diferentes municípios do Estado.

Notícias relacionadas