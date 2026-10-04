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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 14:52

TSE registra mais de 3 milhões de justificativas de voto até as 12h30min

Encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila

Encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 3.057.824 pessoas tinham justificado seus votos às 12h30min deste domingo. O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.
Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.
O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar uma multa de R$ 3,51 por turno.

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