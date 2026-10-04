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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:48

RS registra ocorrências de propaganda irregular e desobediência eleitoral nas primeiras horas de votação

Dados atualizados TRE-RS na manhã desse domingo também apontam 58 ocorrências em urnas eleitorais

Dados atualizados TRE-RS na manhã desse domingo também apontam 58 ocorrências em urnas eleitorais

Alessandra Xavier/Especial/JC
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O Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), montado para o monitoramento do pleito, registrou sete ocorrências relacionadas às eleições 2026 até as 10h deste domingo (4), segundo a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP), em decorrência da movimentação para votação.

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