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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:38

Flávio Bolsonaro e Lula votam na manhã de domingo

Os candidatos que, segundo as pesquisas, devem figurar no segundo turno das eleições já votaram na manhã deste domingo (4)

Os candidatos que, segundo as pesquisas, devem figurar no segundo turno das eleições já votaram na manhã deste domingo (4)

ARTE/JC
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Flávio Bolsonaro e Lula, candidatos à Presidência da República, já registraram seus votos no primeiro turno das eleições na manhã deste domingo (4). Flávio votou no Rio de Janeiro e Lula em São Bernardo do Campo. 

Flávio Bolsonaro chegou à escola municipal Barão Homem de Melo, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, por volta de 8h. O senador chegou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro. Flávio atacou Lula ao citar impostos, preço de alimentos e disse que o atual presidente, se reeleito, perseguirá a imprensa, sem detalhar o motivo da afirmação.

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