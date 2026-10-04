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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 09:42

Flávio Bolsonaro vota na Zona Norte do Rio de Janeiro neste domingo

O candidato do PL Flávio Bolsonaro faz o sinal de vitória após votar em uma escola do Rio de Janeiro

O candidato do PL Flávio Bolsonaro faz o sinal de vitória após votar em uma escola do Rio de Janeiro

Mauro Pimentel/AFP/JC
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Agências
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, após votar no Rio de Janeiro, neste domingo (4), que pesquisas internas do partido indicam transferência de votos de outros candidatos para ele.
"Tem um movimento claro de voto de revolta já nesse primeiro turno. Quem votaria em outros candidatos já está votando em Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno", afirmou.
Flávio atacou Lula ao citar impostos, preço de alimentos e disse que o atual presidente, se reeleito, perseguirá a imprensa, sem detalhar o motivo da afirmação.

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