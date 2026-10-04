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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 10:18

Lula diz estar confiante em vitória e volta a falar em escolha entre democracia e barbárie

Lula disse, ainda, que hoje será definida uma nova página na história do país

Lula disse, ainda, que hoje será definida uma nova página na história do país

Pablo PORCIUNCULA / AFP/ JC
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Agências
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, ao votar, que está confiante em sua vitória nas eleições deste ano e voltou a dizer que o Brasil está entre a democracia e a barbárie. Ele também fez outros ataques indiretos a seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
"O que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento da democracia e a barbárie", declarou. "O Brasil não vai para frente com miliciano. O Brasil não vai para frente com a ideia que se fez com o Banco Master."
Lula disse, ainda, que hoje será definida uma nova página na história do país e que acredita num comparecimento grande às urnas neste ano. O presidente também minimizou as pesquisas de intenção de voto mais recentes, que mostraram oscilações positivas de Flávio Bolsonaro, e disse que o que vale é o que sair das urnas.
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