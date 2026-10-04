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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 09:52

Lula vota em São Bernardo do Campo, São Paulo

Presidente estava acompanhado o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e demais figuras eleitorais

Presidente estava acompanhado o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e demais figuras eleitorais

NELSON ALMEIDA /AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele chegou às 9h ao local de votação, uma escola estadual em São Bernardo do Campo, em São Paulo.
O presidente está acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT) e seu vice na chapa, Márcio França (PSB). As candidatas ao Senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) também o acompanham.
Os ministros Luiz Marinho e Alexandre Padilha também estão presentes.

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