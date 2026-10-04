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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 07:51

Eleições 2026: e-Título permite justificar ausência pelo celular

O primeiro turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (4), das 8h às 17h

O primeiro turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (4), das 8h às 17h

Agência Brasil
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Agências
O eleitor que não votar por estar fora do município de seu local de votação no dia e horário de cada turno das eleições poderá usar o aplicativo e-Título para justificar a ausência. 


O primeiro turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (4), das 8h às 17h, no horário de Brasília.

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