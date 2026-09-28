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CapaEconomiaEleições 2026

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 15:49

Confira as propostas dos principais candidatos ao Piratini para a economia gaúcha

O Jornal do Comércio analisou os planos de governo de Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB)

O Jornal do Comércio analisou os planos de governo de Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB)

Montagem sobre fotos de Gabrieli Silva/JC e Fernanda Davoglio/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A poucos dias de os gaúchos irem às urnas para escolher o próximo governador do Rio Grande do Sul, os planos apresentados pelos candidatos ao Palácio Piratini ajudam a mostrar os caminhos propostos para a economia do Estado nos próximos quatro anos. Dívida com a União, equilíbrio das contas públicas, crédito para empresas, agronegócio, indústria, inovação e infraestrutura aparecem, com diferentes abordagens, entre as prioridades dos quatro principais postulantes.

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