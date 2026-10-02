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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:23

PF não encontra indícios de ameaça a instalações diplomáticas dos EUA após buscas

Não há, por ora, previsão para o retorno dos atendimentos presenciais

Não há, por ora, previsão para o retorno dos atendimentos presenciais

Luis Dantas/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Polícia Federal afirmou não ter encontrado, até o momento, elementos que confirmem um suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil. A corporação cumpriu nesta sexta-feira (2) dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para apurar o caso.
O governo dos Estados Unidos suspendeu o atendimento em embaixadas e consulados no Brasil a partir desta sexta-feira (2). O comunicado, publicado na véspera, diz que a decisão se dá por questões de segurança, sem citar mais detalhes sobre a motivação da medida.

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