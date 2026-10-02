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CapaInternacionalDiplomacia

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 17:37

Embaixada dos EUA no Brasil fechou devido a ameaça de bomba em rede social

Operação policial rastreou o autor da ameaça e não encontrou indícios de planejamento de atos criminosos

Operação policial rastreou o autor da ameaça e não encontrou indícios de planejamento de atos criminosos

Consulado dos EUA/Divulgação/JC
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Agências
Um perfil em rede social dizendo que colocaria uma bomba na embaixada americana foi o motivo que levou os Estados Unidos a fecharem sua embaixada e consulados no Brasil, segundo apurou a reportagem com autoridades envolvidas na investigação.
Uma operação policial chegou até o autor da ameaça e não encontrou nada.

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