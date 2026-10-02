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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:52

Macron enfrenta protestos de estudantes e fechamento de escolas por toda a França

Os protestos eclodiram na região de Paris na semana passada, mas se tornaram cada vez mais violentos à medida que se espalharam pelo país

Os protestos eclodiram na região de Paris na semana passada, mas se tornaram cada vez mais violentos à medida que se espalharam pelo país

Thomas SAMSON / AFP / JC
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Agências
A tropa de choque entrou em confronto com estudantes do ensino médio em cidades de toda a França nesta sexta-feira (2), enquanto o governo do presidente Emmanuel Macron tentava conter protestos cada vez mais violentos contra as condições nas salas de aula e falta de recursos para educação.
Nuvens de gás lacrimogêneo tomaram as ruas de Estrasburgo, no leste do país; fogos de artifício foram disparados contra as barreiras policiais em Marselha, no sul; e lixeiras foram incendiadas em Rennes, no oeste. Em Paris, onde também houve confrontos, estudantes ergueram cartazes com os dizeres: "Temos um futuro para construir, não para suportar".

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