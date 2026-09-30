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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:14

Aliado de Moraes, Paulinho da Força pede impeachment de Mendonça, Kassio e Fux

Em requerimentos, deputado citou relação de ministros com Vorcaro

Em requerimentos, deputado citou relação de ministros com Vorcaro

Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força (SP), protocolou no Senado pedidos de impeachment contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux. Eles integram a ala adversária do ministro Alexandre de Moraes, aliado do parlamentar.
Dois dos três pedidos foram protocolados na terça-feira (29), mesma data em que Paulinho pediu ao ministro do STF Flávio Dino o afastamento de Nunes Marques e Mendonça de ações de fiscalização de propaganda no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os ministros são, respectivamente, o presidente e o vice-presidente da corte responsável por acompanhar as eleições deste ano.

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