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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 13:40

Lula diz que vai envolver sociedade na escolha de ministros do STF

Lula voltou a dizer ainda que magistrados da Corte não podem ter ambições financeiras

Lula voltou a dizer ainda que magistrados da Corte não podem ter ambições financeiras

EVARISTO SA / AFP
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu nesta quarta-feira (30), em entrevista a youtubers de esquerda exibida no canal Cosmo Política, que a sociedade deve ser envolvida na escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir de um "conselho".

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