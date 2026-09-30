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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:15

Lula confirma à Globo que não vai participar de debate nesta quinta

Presidente não compareceu a nenhum debate do primeiro turno das eleições

Presidente não compareceu a nenhum debate do primeiro turno das eleições

Nelson Almeida/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou à Globo que não irá ao debate presidencial marcado pela emissora para esta quinta-feira (1º).
O petista não compareceu aos demais debates no primeiro turno das eleições deste ano, mas foi a sabatinas e deu entrevistas.

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