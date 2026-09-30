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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:11

Candidatos ao Piratini se enfrentam em último debate antes do primeiro turno

Candidatos buscam votos na última semana de campanha

Candidatos buscam votos na última semana de campanha

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Os quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) se enfrentam nesta quarta-feira (30) no último debate antes do primeiro turno, no domingo (4).

A organização é da Rádio Guaíba, no Teatro da Amrigs. O debate é dividido em quatro blocos, e iniciou às 13h15min.

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