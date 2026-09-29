No RS 2º turno, Zucco tem 49% e Juliana 44%, diz pesquisa

Luciano Zucco (PL) tem 49% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Juliana Brizola (PDT), que registra 44%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Em outro cenário, Zucco aparece com 45% e Gabriel Souza (MDB), com 41%. Considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, Zucco e Gabriel estão tecnicamente empatados.
No confronto entre Zucco e Juliana, brancos e nulos somam 4% e 3% não souberam ou não responderam. Na disputa entre Zucco e Gabriel, brancos e nulos representam 7%, mesmo porcentual dos que não souberam ou não responderam.
A pesquisa também testou um eventual segundo turno entre Juliana e Gabriel. A candidata do PDT registra 44% e o emedebista, 42%, resultado de empate técnico dentro da margem de erro. Brancos e nulos somam 7% e outros 7% não souberam ou não responderam.
Primeiro turno
No primeiro turno, Zucco tem 40% das intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul. Juliana aparece com 35% e Gabriel, com 19%.
Marcelo Maranata (PSDB) registra 2%. Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, têm 1%. Brancos e nulos somam 2% e 1% não soube ou não respondeu.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Zucco é citado por 23%, Juliana, por 20%, e Gabriel, por 9%. Marcelo Maranata registra 2% e outros nomes somam 2%. Brancos e nulos são 6% e 38% não souberam ou não responderam.
A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-05412/2026.