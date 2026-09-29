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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:06

Lula tem 45,3% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro no 1º turno, aponta Atlas/Bloomberg

Eventual segundo turno indica empate técnico com 47,7% para Flávio e 47,6% para Lula

Eventual segundo turno indica empate técnico com 47,7% para Flávio e 47,6% para Lula

Fotomontagem/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da corrida presidencial, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29. A menos de uma semana para o pleito, ele tem 45,3% das intenções de voto, contra 42,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece na segunda colocação.

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