No RS Van Hattem tem 23% para o Senado; Sanderson, 19%; Manuela, 18%, aponta pesquisa

Marcel van Hattem (Novo) tem 23% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29. Sanderson (PL) aparece com 19% e Manuela D'Ávila (PSOL), com 18%. Van Hattem e Sanderson estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais.
Pimenta (PT) registra 16% e Rigotto (MDB), 12%. Frederico Antunes (PSD) aparece com 4%, enquanto Luciano do MLB (UP) e Milton Cardoso (PSDB) têm 1% cada. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 3% e 2% não souberam ou não responderam.
O cenário consolida o primeiro e o segundo votos dos entrevistados e reduz o resultado para 100%, já que duas vagas ao Senado estão em disputa no Estado.
Primeiro voto
Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Marcel van Hattem registra 27%, seguido por Manuela D'Ávila, com 22%, Sanderson, com 18%, e Pimenta, com 16%.
Rigotto tem 10% e Frederico Antunes, 2%. Luciano do MLB e Milton Cardoso registram 1% cada. Brancos e nulos somam 2% e 1% não soube ou não respondeu.
Segundo voto
Na segunda escolha para o Senado, Sanderson aparece com 20%, seguido por Marcel van Hattem, com 18%, Pimenta, com 16%, Manuela D'Ávila, com 15%, e Rigotto, com 14%.
Frederico Antunes registra 7%. Luciano do MLB e Milton Cardoso têm 1% cada, enquanto outros candidatos somam 3%. Brancos e nulos representam 3% e 2% não souberam ou não responderam.
A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-05412/2026.