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CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 10:20

Dino deve devolver relatório sobre Moraes a julgamento após 2º turno, dizem aliados

Ideia seria impedir que a crise da corte interfira na definição do pleito

Ideia seria impedir que a crise da corte interfira na definição do pleito

Gustavo Moreno/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), avalia liberar o julgamento sobre o relatório com as mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes apenas após o segundo turno. O magistrado manifestou a interlocutores e colegas de corte que não faria sentido retomar a discussão nas vésperas das eleições, sob risco de a crise da corte interferir na definição do pleito.
Dino tem até dezembro para devolver o caso ao plenário, considerando o prazo de 90 dias contados desde a sessão histórica de 15 de setembro. Ele pediu vista - mais tempo para análise da proposta de Gilmar Mendes - para reunir a análise do caso de Moraes e a acusação feita por este contra André Mendonça de condução irregular dos processos do Banco Master e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

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