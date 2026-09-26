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Publicada em 26 de Setembro de 2026 às 09:32

Governo notifica apostadores sobre MP do fim das bets e prazo para saques;

Lula encerrou a operação de bets no Brasil a partir desta sexta com a publicação de uma medida provisória

Lula encerrou a operação de bets no Brasil a partir desta sexta com a publicação de uma medida provisória

EVARISTO SA
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Agências
Poucas horas após o anúncio do fim das bets pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (25), apostadores já começaram a receber notificações do governo federal informando sobre a medida e os prazos para realizarem os saques nas plataformas de apostas.

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