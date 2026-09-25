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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 22:00

Zanin manda investigar uso de IA para burlar sistema do STF

Ministro também multou o defensor em dois salários pela violação do dever de lealdade processual

Ministro também multou o defensor em dois salários pela violação do dever de lealdade processual

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (25) a abertura de investigação para apurar o uso de inteligência artificial (IA) para direcionar o sistema eletrônico da Corte.
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A medida foi tomada após o Supremo identificar o uso de prompt de comando para forçar o sistema eletrônico a aceitar automaticamente um recurso protocolado na Corte.

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