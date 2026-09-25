Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:14

Flávio Bolsonaro deve ir a debate da Globo após Lula indicar presença

Até agora, Lula e Flávio não compareceram aos debates do primeiro turno

Até agora, Lula e Flávio não compareceram aos debates do primeiro turno

EVARISTO SA
Compartilhe:
Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, deve ir ao debate da TV Globo marcado para quinta-feira (1º), a três dias do primeiro turno da eleição, no domingo (4).
Segundo integrantes da campanha bolsonarista, a tendência do candidato é de comparecer, dado que seu principal adversário, o presidente Lula (PT), também indicou que deve estar presente.

Notícias relacionadas