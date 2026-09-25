Maranata e Souza criticam ausência de Zucco e Juliana em debates com candidatos ao governo RS

No debate organizado pela Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (25) – um dos eventos com a participação dos quatro principais candidatos ao governo do Estado – Gabriel Souza (MDB) e Marcelo Maranata (PSDB) miraram nos dois adversários que lideram as pesquisas de intenção de voto, Luciano Zucco (PL) e Juliana Brizola (PDT). Souza e Maranata criticaram os candidatos do PL e do PDT por não participarem de debates realizados por outras entidades.

A ausência de Zucco e Juliana se tornou recorrente em painéis e debates organizados por sindicatos, entidades setoriais e outras instituições. Como os candidatos do PL e do PDT lideram as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, os estrategistas de campanha têm evitado expor os cabeças de chapa a debates onde eles podem se tornar alvo dos candidatos com menor intenção de voto.

Aliás, foi exatamente isso que aconteceu no debate desta sexta-feira.

Candidatos trazem temas das privatizações e concessões ao debate na Rádio Gaúcha

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Tudo começou na interação entre os candidatos do PDT e do PL no primeiro bloco do debate, quando Zucco e Juliana escolheram fazer perguntas um ao outro sobre saúde, privatizações e concessões. Apesar de pertencerem a campos políticos antagônicos, eles evitaram o confronto. Em vez disso, foram uníssonos nas críticas ao governo Eduardo Leite (PSD).

Na sequência, o emedebista e o tucano tiveram um tempo para questionar um ao outro. Nesse momento, eles usaram o tempo para atacar Zucco e Juliana. Gabriel Souza os criticou pela ausência em 20 debates, segundo a contagem do emedebista.

“Parece que a ausência deles nos debates é oriunda da necessidade de esconder suas fraquezas, porque o que eu ouvi deles não foram propostas, foram coisas que já existem ou desconhecimento de como funciona a gestão pública”, alfinetou o emedebista.

Para Maranata, Zucco e Juliana teriam combinado nos bastidores as perguntas que fariam um ao outro. “É lamentável. Dá vontade de ir embora, porque eles combinam as perguntas, aí fica esse bate-bola”, disparou. E acrescentou: “até parece que são amigos.”

Mais adiante, Juliana rebateu as críticas. “Não vim aqui para me engalfinhar com ninguém. A gente sabe que o debate é acalorado, mas não vim aqui para brigar com o Zucco. Vim aqui para apresentar minhas propostas.”