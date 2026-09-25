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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 08:42

Candidatos trazem temas das privatizações e saúde em debate na Rádio Gaúcha

2 - Candidatos ao governo do RS participam de debate na Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira, 25 de setembro

2 - Candidatos ao governo do RS participam de debate na Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira, 25 de setembro

Gaúcha/Reprodução/JC
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Marcus Meneghetti
Os quatro principais candidatos ao governo do Rio Grande do Sul apresentaram suas propostas em um debate realizado nesta sexta-feira (25) a partir das 8h10min na Rádio Gaúcha. Logo no início do evento, os postulantes ao Palácio Piratini trouxeram os temas das privatizações e saúde.

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