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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 13:47

Dino manda PF investigar suspeita de omissão da CVM no caso do Banco Master

Segundo o ministro, há suspeitas sobre a comissão

Segundo o ministro, há suspeitas sobre a comissão

Alejandro Zambrana/STF/JC
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Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou nesta quinta-feira (24) que a Polícia Federal instaure inquérito para apurar se a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) foi omissa ao analisar suspeitas de irregularidades relacionadas ao Banco Master. Ele ordenou a abertura da investigação em ação que relata e trata da capacidade de a CVM, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, de executar ações de fiscalização.
Segundo o ministro, há suspeitas sobre a comissão que "ultrapassam a esfera de possíveis irregularidades exclusivamente administrativas ou regulatórias".

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