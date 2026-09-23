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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:55

Candidatos ao Senado defendem mudanças no STF

Candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul querem mudanças na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal

Candidatos que disputam as duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul querem mudanças na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
A eleição de 2026 para o Senado Federal ganhou mais relevância com a crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF), deflagrada pelo envolvimento de membros da Corte com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Nos debates com os candidatos a senador que disputam as duas vagas pelo Rio Grande do Sul, diversos postulantes têm proposto mudanças na maneira como os ministros do STF são escolhidos, a introdução de mandatos temporários e o andamento de pedidos de impeachment contra membros da Suprema Corte.

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