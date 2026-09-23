Zucco tem 41,6% e Juliana Brizola, 36,1%, mostra pesquisa AtlasIntel

A disputa pelo governo do Rio Grande do Sul tem Luciano Zucco (PL) na liderança, com 41,6% das intenções de voto, ante 36,1% de Juliana Brizola (PDT), segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (23). A diferença entre os dois é de 5,5 pontos porcentuais.
Gabriel Souza (MDB) aparece na terceira posição, com 13,5%. Marcelo Maranata (PSDB) tem 0,8%, e Priscila Voigt (UP), 0,1%. Os votos em branco e nulos representam 1,6%, enquanto 6,3% não souberam responder.
Considerando apenas os votos válidos, Zucco tem 45,2%; Juliana, 39,1%; e Gabriel, 14,7%. O resultado indica a realização de segundo turno.
Em comparação com a rodada de 31 de agosto, Zucco passou de 44,3% para 41,6%, e Juliana, de 37,5% para 36,1%. Gabriel avançou de 10,4% para 13,5%.
Nos cenários de segundo turno, Zucco vence Juliana por 49,7% a 39,3%. Outros 11% votariam em branco, anulariam ou não souberam responder.
A disputa é mais apertada contra Gabriel. Zucco tem 42,8%, e o emedebista, 39,2%. A diferença de 3,6 pontos deixa os dois tecnicamente empatados. Brancos, nulos e indecisos somam 18%.
Em um confronto entre Juliana e Gabriel, a candidata do PDT registra 38,8%, ante 34,5% do emedebista. Outros 26,7% não indicaram um dos dois nomes.
O AtlasIntel ouviu 1.819 eleitores do Rio Grande do Sul entre 15 e 20 de setembro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob os números RS-00981/2026 e BR-01816/2026.