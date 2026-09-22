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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 17:46

Sabatinas com quatro candidatos ao governo do RS estão no ar; veja as propostas

Jornal do Comércio entrevistou os quatro candidatos durante o mês de agosto

Jornal do Comércio entrevistou os quatro candidatos durante o mês de agosto

Montagem/Gabrieli Silva/Fernanda Bigio Davoglio/JC
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O Jornal do Comércio publicou em versão impressa, no site e canal no YouTube os conteúdos das sabatinas realizadas com os quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul de partidos com representação na Câmara dos Deputados. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) foram entrevistados pelo veículo durante o mês de agosto. 

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