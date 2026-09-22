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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 19:48

Candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participarão de mais quatro debates

Último embate foi nesta segunda-feira (21), na Record do Rio Grande do Sul

Último embate foi nesta segunda-feira (21), na Record do Rio Grande do Sul

Fernanda Bigio Davoglio/ Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A menos de duas semanas do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, os quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul de partidos com representação na Câmara dos Deputados participarão de quatro debates eleitorais. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) estarão presentes nos embates entre esta quinta-feira (24) e a quarta-feira da semana que vem, dia 30 de setembro.

Na segunda-feira (21), os candidatos compareceram a debate organizado pela Record no Rio Grande do Sul, e focaram em temas como saúde, finanças e proteção contra cheias.

O próximo embate marcado será na quinta-feira (24), na Rede Pampa, a partir das 21h30min. Na manhã seguinte, às 8h10min de sexta-feira, os candidatos a Piratini voltam a se encontrar para debaterem na Rádio Gaúcha.

Os últimos dois debates serão os da RBS TV, na terça-feira da semana que vem, dia 29 de setembro, após a novela das 21h, e no dia seguinte, 30 de setembro, às 13h, na Rádio Guaíba.

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