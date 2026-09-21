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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 13:49

Candidatos a governador do Rio Grande do Sul participam de debate

Candidatos ao governo gaúcho confrontam ideias em novo debate

Candidatos ao governo gaúcho confrontam ideias em novo debate

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Os quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul de partidos com representação na Câmara dos Deputados participam de debate nesta segunda-feira (21), organizado pela Record TV. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) participam do embate.

O debate começou às 13h35min, e é divido em quatro blocos, sendo o primeiro e o terceiro de tema livre com confronto direto entre os candidatos. Já o segundo é de perguntas de jornalistas do veículo, e cada um pode escolher um adversário para comentar. O último bloco é de considerações finais.

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