Lula discursa na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira; Brasil é o primeiro país a discursar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (22), logo após se encontrar com o secretário-geral da entidade, António Guterres, em Nova York (EUA).

A menos de duas semanas das eleições, Lula usará seu discurso para falar de soberania e democracia, duas das suas principais bandeiras na disputa presidencial. O petista desembarcou no domingo (20) em Nova York com a intenção de falar para o público doméstico em meio à corrida eleitoral do próximo dia 4.

Lula vai mencionar tarifas, regras de comércio e combate ao crime organizado transnacional. O presidente também deve se manifestar em defesa do multilateralismo. Apesar dos embates, o mandatário não deve citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas vai fazer contrapontos ao republicano, em linguagem polida. O governo tem manifestado preocupação de que os americanos interfiram no pleito brasileiro.

LEIA TAMBÉM: ONU reúne chefes de Estado em Nova York sob crise sem precedentes

Um encontro entre Lula e Trump não está na agenda, mas também não é descartado pelo governo. Os dois podem se cumprimentar e conversar brevemente nos corredores da Assembleia-Geral, como aconteceu no ano passado, quando Trump disse que os dois tinham tido muita "química".

O Brasil é o primeiro a discursar no Debate Geral desde os primeiros anos da ONU, consolidando-se como uma tradição diplomática. Em seguida vêm os Estados Unidos, anfitrião do evento. Essa coincidência de horário permite que os líderes possam se esbarrar rapidamente nos corredores e trocar algumas palavras.

Confira a agenda de Lula, com os horários de Brasília:

- 9h40min: Encontro com o secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da entidade, em Nova York.

-10h: Discurso de abertura do Debate Geral de Alto Nível da 81ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU.

- 14h50min: Partida para Brasília, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

- 0h40min (da quarta-feira, 23): Chegada à Base Aérea de Brasília.