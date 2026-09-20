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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:32

ONU reúne chefes de Estado em Nova York sob crise sem precedentes

Assembleia-Geral das Nações Unidas acontece nos EUA a partir desta terça-feira (22)

Assembleia-Geral das Nações Unidas acontece nos EUA a partir desta terça-feira (22)

Ricardo Stuckert / PR / Divulgação / JC
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Agências
Quando chefes de Estado de todo o mundo estiverem reunidos em Nova York para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, cujos discursos dos líderes começam na próxima terça-feira (22), um problema parece difícil de ser jogado para baixo do tapete: o sistema ONU passa por uma crise sem precedentes.
A instituição navega uma crise orçamentária que levou sua direção a anunciar um "iminente colapso financeiro" no início deste ano. Além disso, tem o Conselho de Segurança, seu principal órgão, bloqueado por decisões das grandes potências enquanto assiste ao maior número de conflitos desde a Segunda Guerra (1939-1945) e vê o seu pilar básico, o multilateralismo, ser questionado por alguns dos maiores líderes mundiais.

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