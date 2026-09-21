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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 20:26

Operação envolvendo vereador Giovane Byl é tema principal das manifestações da Câmara  

Casa recebeu pedido de abertura de CPI para investigar possíveis irregularidades no repasse de emendas

Casa recebeu pedido de abertura de CPI para investigar possíveis irregularidades no repasse de emendas

Elson Sempé Pedroso/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
As denúncias envolvendo o vereador Giovane Byl (Podemos) concentraram as manifestações em tribuna durante a sessão da Câmara de Porto Alegre nesta segunda-feira (21). O parlamentar foi preso preventivamente na sexta-feira (18), durante a Operação Cinesia, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que investiga o desvio de mais de R$ 2 milhões em recursos do Fundo Municipal de Saúde destinados à execução de emendas parlamentares.

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