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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 08:55

Vereador é preso em operação do MPRS na Câmara de Porto Alegre

Vereador, advogado e dirigentes de entidade são alvo de operação do MPRS

Vereador, advogado e dirigentes de entidade são alvo de operação do MPRS

Ministério Público RS/Divulgação/JC
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O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), a Operação Cinesia, que apura o desvio de mais de R$ 2 milhões repassados pelo Fundo Municipal de Saúde para a execução de emendas parlamentares.

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