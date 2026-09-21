Governo Lula é mal avaliado em todas as áreas de atuação, revela Ipsos/Ipec

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliada em todas as áreas de atuação do governo, aponta pesquisa Ipsos/Ipec divulgada nesta segunda-feira (21). No recorte por áreas de atuação, o levantamento mostra que o petista tem mais menções negativas que positivas em todos os quesitos.

A área de controle de gastos públicos é a pior avaliada. São 24% os que avaliam a gestão como ótima ou boa no assunto, enquanto 54% julgam a atuação de Lula no tema como ruim ou péssima.

O combate à inflação é avaliado de forma positiva por 25% dos entrevistados, enquanto 51% avaliam o presidente como ruim ou péssimo. Os índices repetem-se na avaliação da segurança pública.

A área de educação é a mais bem avaliada da gestão, com 35% de entrevistados que a consideram ótima ou boa. Ainda assim, 41% julgam o setor como ruim ou péssimo. O combate à fome e à pobreza registra o segundo melhor índice de avaliação, com 34% de ótimo ou bom e 43% de ruim ou péssimo.

Na avaliação geral, o governo Lula é tido como ruim ou péssimo por 43% dos entrevistados, enquanto 33% avaliam-no como ótimo ou bom. Para 23%, a gestão federal é regular.

A pesquisa Ipsos/Ipec realizou 2.000 entrevistas presenciais em 130 municípios do País entre os dias 9 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.

As áreas de combate ao desemprego, meio ambiente e política externa registraram as maiores quedas na avaliação em relação à rodada anterior da pesquisa, divulgada em junho. Nos três quesitos, a percepção negativa cresceu cinco pontos percentuais. Já o controle dos gastos públicos, pior índice da gestão Lula, teve uma melhora, com crescimento de 4% entre os que o consideram bom ou ótimo.