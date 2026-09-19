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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 13:07

Lula repete que, se depender de sua vontade, acabará com as bets no Brasil

Presidente chama a atenção para endividamento da população com apostas

Presidente chama a atenção para endividamento da população com apostas

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer neste sábado (19), durante ato de campanha em Santa Catarina, que está determinado em acabar com os jogos on line, as bets. Segundo ele, não é possível manter as apostas para beneficiar poucos em detrimento da sociedade.
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"Faz dois meses que estou discutindo o papel da jogatina eletrônica nas redes digitais. As bets estão levando muita gente ao endividamento e quando a pessoa está endividada por jogo ela mente", disse Lula. "Tomei uma decisão e, se depender da minha vontade, vou conversar com o pessoal da Fazenda, do Banco Central, mas a verdade é que eu quero acabar com as bets."
Segundo Lula, no entanto, o governo precisa estar preparado porque terá uma campanha forte contra essa decisão. "São pessoas de muito dinheiro e os times de futebol fizeram uma carta dizendo que se acabar com as bets vai acabar com o futebol. Essa gente está mentindo, porque a seleção brasileira foi campeã sem bet. Desde que começaram as bets não ganhamos Copa do Mundo, então é mentira dizer isso."
 

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