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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:16

Eduardo Bolsonaro, nos EUA desde 2025, é demitido da PF por abandono de cargo

Decisão afirma que Eduardo faltou ao serviço de forma injustificada por período superior a 30 dias consecutivos

Decisão afirma que Eduardo faltou ao serviço de forma injustificada por período superior a 30 dias consecutivos

Beto Barata/Reprodução/JC
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Agências
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, demitiu nesta segunda-feira (21) o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos desde o ano passado, do posto de escrivão da Polícia Federal por abandono de cargo.
Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil no primeiro semestre de 2025 e se mudou para os Estados Unidos. Lá, ele trabalha para jogar o governo do país contra a gestão Lula. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado.

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