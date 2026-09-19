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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 17:35

Mendonça diz que gabinete não conseguiu acessar conteúdo de celular de Vorcaro e pede ajuda à PF

Mendonça pediu que a PF adote providências para acesso ao material do celular

Mendonça pediu que a PF adote providências para acesso ao material do celular

Gustavo Moreno/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, que não conseguiu ter acesso efetivo ao material de um dos celulares de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apreendidos na ocasião da primeira prisão do ex-banqueiro, em 18 de novembro de 2025. Mendonça pediu que a PF adote providências para acesso ao material do celular.

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