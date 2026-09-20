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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:26

Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente

Renan Santos foi o único com agenda no Rio Grande do Sul

Renan Santos foi o único com agenda no Rio Grande do Sul

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Agências
Neste final de semana, os candidatos à Presidência da República visitaram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde participaram de atos de campanha, caminhadas e entrevistas. Entre os temas abordados estiveram as prioridades para a saúde, mudanças no sistema prisional, o combate ao crime organizado, direitos do trabalhador, empreendedorismo e a proibição das bets.  

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