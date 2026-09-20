Candidatos participam de comemorações do 20 de setembro

Faltando duas semanas para as eleições de 2026, os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul celebraram o 20 de setembro em eventos tradicionalistas. Os principais nomes que disputam o Palácio Piratini fizeram campanha neste domingo (20) junto ao eleitorado em desfiles e no acampamento Farroupilha.
O candidato ao Piratini pelo MDB, o vice-governador Gabriel Souza, participou das comemorações no acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Ele conversou e tirou fotos com cidadãos que passeavam pelo local. Souza estava acompanhado do prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB); do candidato a vice Ernani Polo (PSD); e do candidato ao Senado Germano Rigotto (MDB).
A partir do meio-dia, a candidata pelo PDT, Juliana Brizola, também concentrou a agenda de campanha junto aos eleitores no Parque Harmonia. Ela visitou uma série de piquetes e membros de entidades tradicionalistas. Ela defendeu uma política permanente de valorização da cultura gaúcha e uma maior integração entre as escolas e as instituições que cultivam as tradições do Rio Grande do Sul.
O candidato Luciano Zucco (PL) viajou na manhã deste domingo até a sua cidade natal, Alegrete, onde participou do Desfile Farroupilha. Zucco estava acompanhado dos dois candidatos ao Senado que compõem a sua chapa, Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL). Todos desfilaram a cavalo. Na ocasião, Zucco defendeu a valorização da cultura gaúcha como ferramenta de fomento ao turismo.
Na manhã de domingo, por volta das 8h30, Marcelo Maranata (PSDB) também desfilou a cavalo em Guaíba. À tarde, o candidato tucano seguiu para Porto Alegre, onde visitou piquetes no Parque Harmonia. A agenda previa ainda uma caminhada e panfletagem em Guaíba e Eldorado do Sul.