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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:08

Candidatos participam de comemorações do 20 de setembro

Candidatos ao governo do Estado participam de celebrações do 20 de setembro

Candidatos ao governo do Estado participam de celebrações do 20 de setembro

Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
Faltando duas semanas para as eleições de 2026, os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul celebraram o 20 de setembro em eventos tradicionalistas. Os principais nomes que disputam o Palácio Piratini fizeram campanha neste domingo (20) junto ao eleitorado em desfiles e no acampamento Farroupilha.
O candidato ao Piratini pelo MDB, o vice-governador Gabriel Souza, participou das comemorações no acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Ele conversou e tirou fotos com cidadãos que passeavam pelo local. Souza estava acompanhado do prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB); do candidato a vice Ernani Polo (PSD); e do candidato ao Senado Germano Rigotto (MDB).
A partir do meio-dia, a candidata pelo PDT, Juliana Brizola, também concentrou a agenda de campanha junto aos eleitores no Parque Harmonia. Ela visitou uma série de piquetes e membros de entidades tradicionalistas. Ela defendeu uma política permanente de valorização da cultura gaúcha e uma maior integração entre as escolas e as instituições que cultivam as tradições do Rio Grande do Sul.
O candidato Luciano Zucco (PL) viajou na manhã deste domingo até a sua cidade natal, Alegrete, onde participou do Desfile Farroupilha. Zucco estava acompanhado dos dois candidatos ao Senado que compõem a sua chapa, Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL). Todos desfilaram a cavalo. Na ocasião, Zucco defendeu a valorização da cultura gaúcha como ferramenta de fomento ao turismo.
Na manhã de domingo, por volta das 8h30, Marcelo Maranata (PSDB) também desfilou a cavalo em Guaíba. À tarde, o candidato tucano seguiu para Porto Alegre, onde visitou piquetes no Parque Harmonia. A agenda previa ainda uma caminhada e panfletagem em Guaíba e Eldorado do Sul.

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