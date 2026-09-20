Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:12

Lula vai à ONU acenar ao eleitor antes da eleição e pode encontrar Trump

Presidente irá defender soberania e cobrar respeito às eleições brasileiras

Presidente irá defender soberania e cobrar respeito às eleições brasileiras

Ricado Stuckert / PR/ Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente Lula (PT) desembarca em Nova York neste domingo (20) para participar da Assembleia-Geral da ONU em uma passagem curta pelos Estados Unidos marcada pelo momento delicado da relação entre Brasília e Washington e às vésperas da eleição que disputa páreo a páreo com o senador Flávio Bolsonaro (PL).
O petista fará na terça-feira (22) o tradicional discurso de abertura das falas de chefes de Estado no evento, que reúne representantes dos 193 países-membros das Nações Unidas. Ele será seguido pelo líder do país anfitrião - portanto, Donald Trump.

Notícias relacionadas