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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 16:44

Vídeo registra Alexandre de Moraes saindo de avião de Vorcaro

Alexandre de Moraes e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, aparecem em vídeo desembarcando de um avião

Alexandre de Moraes e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, aparecem em vídeo desembarcando de um avião

X/Reprodução/JC
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Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, aparecem em vídeo desembarcando de um avião de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em agosto de 2025.
A gravação foi revelada pelo jornal O Globo neste domingo (20). As imagens captadas pelo canal de YouTube AVTV (Aviation TV) mostram o casal saindo de um dos aviões do ex-banqueiro no dia 22 de agosto de 2025. A informação de que o ministro e a advogada voaram em aviões de Vorcaro havia sido revelada em março deste ano pela Folha.
Documentos mostraram que os dois voaram em jatos executivos de empresas de Vorcaro ou ligadas a ele, entre maio e outubro de 2025.

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