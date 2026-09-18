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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 21:55

Líder da Oposição quer obrigar presidente do Senado a decidir sobre impeachment do STF em até 30 dias

A proposta de Rogério Marinho (foto) foi apresentada em um momento em que Alcolumbre segura a votação de pedidos de impeachment do STF

A proposta de Rogério Marinho (foto) foi apresentada em um momento em que Alcolumbre segura a votação de pedidos de impeachment do STF

Geraldo Magela/Agência Senado/JC
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Agências
O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), apresentou nesta sexta-feira (18) projeto de resolução que dá 30 dias úteis para o presidente da Casa, cargo hoje ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP), decidir se aceita ou não pedidos de impeachment de autoridades, incluindo ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
Segundo o texto, caso a denúncia por crime de responsabilidade contra autoridades não seja analisada primeiro pelo chefe da Casa e depois pela Mesa Diretora, também dentro de outros 30 dias úteis, ela será considerada recebida se 49 dos 81 senadores fizerem um requerimento para isso.
A proposta foi apresentada em um momento em que Alcolumbre segura a votação de pedidos de impeachment do STF, em meio à maior crise da história do tribunal. Para valer, o projeto precisa ser aprovado por comissões, incluindo a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e pelo plenário da Casa ?onde o chefe da Casa decide o que entra na pauta.

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