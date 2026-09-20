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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 11:14

TSE aceita abrir ação de Flávio Bolsonaro contra Lula por desfile no Carnaval do Rio

Lula e Alckmin terão cinco dias, após a notificação, para apresentar defesa

Lula e Alckmin terão cinco dias, após a notificação, para apresentar defesa

SERGIO LIMA / AFP
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Agências
O TSE aceitou uma ação protocolada por Flávio Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) por supostas irregularidades no desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026.
O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, admitiu a ação na sexta-feira (18). Lula e Alckmin terão cinco dias, após a notificação, para apresentar defesa.
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