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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 18:48

Renan Santos cumpre agenda em Capão da Canoa e encerra passagem pelo RS

Renan Santos encerrou caravana pelo Estado neste sábado ao passar por Capão

Renan Santos encerrou caravana pelo Estado neste sábado ao passar por Capão

Instagram/Reprodução/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O candidato à Presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, esteve em Capão da Canoa na manhã deste sábado (19) e se reuniu com apoiadores para apresentar suas propostas e discursar em comício. Depois, ele seguiu rumo à Santa Catarina, onde passou por Criciúma e, à noite, estará em Florianópolis.

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